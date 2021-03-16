В России зарегистрировано 9 393 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Суточный прирост новых заболеваний COVID-19 за сутки составил 9 393 случая. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

«Подтверждено 9 393 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 85 регионах РФ, в том числе выявлено активно 1 021 (10,9%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба.

Число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 443 человека.

По числу новых заражений лидирует Москва - за сутки в столице COVID-19 заболели 1 533 человека. Далее, по данным оперштаба, следуют Санкт-Петербург (916 новых пациентов) и Московская область (565 заболевших), которые остаются регионами с наибольшим числом заражений коронавирусом после столицы.

Всего на 16 марта в России зарегистрировано 4 409 438 случаев COVID-19, 4 140 220 пациентов выздоровели, в том числе 10 644 - за последние сутки. Умерли от новой инфекции с момента начала эпидемии 92 937 человек.