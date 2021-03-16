Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России зарегистрировано 9 393 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Валентина Пескова
11:32 16.03.2021
Количество умерших от инфекции коронавируса составило 443 человека за тот же период.
В России зарегистрировано 9 393 новых случая заражения COVID-19 за сутки
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
Читайте нас на:

Суточный прирост новых заболеваний COVID-19 за сутки составил 9 393 случая. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

«Подтверждено 9 393 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 85 регионах РФ, в том числе выявлено активно 1 021 (10,9%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении штаба.

Число умерших от коронавируса пациентов за сутки составило 443 человека.

По числу новых заражений лидирует Москва - за сутки в столице COVID-19 заболели 1 533 человека. Далее, по данным оперштаба, следуют Санкт-Петербург (916 новых пациентов) и Московская область (565 заболевших), которые остаются регионами с наибольшим числом заражений коронавирусом после столицы.

Всего на 16 марта в России зарегистрировано 4 409 438 случаев COVID-19, 4 140 220 пациентов выздоровели, в том числе 10 644 - за последние сутки. Умерли от новой инфекции с момента начала эпидемии 92 937 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.