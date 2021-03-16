Россиян предупредили о новой схеме обмана с целью кражи денег с их счетов

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, согласно которой злоумышленники рассылают SMS о поступлении «бонусов» от государства. После этого получателя начинают запугивать, что, если он не перейдет по дальнейшей ссылке, его будет ждать суд.

«За несоблюдение такого требования - подтвердить легитимность получения "бонуса" - преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», - рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ссылки, которые поступают от мошенников, ведут на качественно подделанные ресурсы каких-либо ведомств. После перехода по ней аферисты получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах. В период ограничений из-за коронавируса злоумышленники уже реализовывали свой преступный умысел через распространение подложных новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях.

Теперь же «легенду» переоформили для адресного использования через SMS-рассылки, поскольку в соцсетях подобные сообщения стали блокироваться, пояснила эксперт.