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Россиян предупредили о новой схеме обмана с целью кражи денег с их счетов

Валентина Пескова
10:57 16.03.2021
Преступники угрожают людям судом и уголовным преследованием за якобы незаконное обогащение.
Россиян предупредили о новой схеме обмана с целью кражи денег с их счетов
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Мошенники придумали новую схему обмана россиян, согласно которой злоумышленники рассылают SMS о поступлении «бонусов» от государства. После этого получателя начинают запугивать, что, если он не перейдет по дальнейшей ссылке, его будет ждать суд.

«За несоблюдение такого требования - подтвердить легитимность получения "бонуса" - преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», - рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ссылки, которые поступают от мошенников, ведут на качественно подделанные ресурсы каких-либо ведомств. После перехода по ней аферисты получают доступ к личным данным и сведениям о банковских картах. В период ограничений из-за коронавируса злоумышленники уже реализовывали свой преступный умысел через распространение подложных новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях.

Теперь же «легенду» переоформили для адресного использования через SMS-рассылки, поскольку в соцсетях подобные сообщения стали блокироваться, пояснила эксперт.

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