В Москве горит БЦ «Савеловский Сити»
Из загоревшейся высотки эвакуированы более 300 человек, все они находятся на улице Новодмитровской.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ishkhan1987, instagram
В Москве загорелся бизнес-центр «Савеловский Сити». В данный момент производится эвакуация людей.
По имеющейся информации, возгорание произошло на одном из верхних этажей центра. Пожар носит открытый характер.
К настоящему времени эвакуированы более 300 человек, все они находятся на улице Новодмитровской, что затрудняет работу прибывшей на место происшествия специальной техники. На месте создается штаб пожаротушения.
На кадрах, снятых рядом с бизнес-центром, видно, как черный дым выходит из верхних окон. Территорию оцепили, пожарные расчеты проводят меры по ликвидации возгорания.