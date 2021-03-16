В России появится национальный календарь вакцинации от COVID-19

В ближайшее время правительством России будет внесен законопроект о включении в национальный календарь прививок вакцинации против COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В дополнение к этому будет внесен еще один законопроект, касающийся вопросов донорства костного мозга.

В России 3,5 миллиона человек полностью вакцинировались от коронавируса. Наше государство является лидером в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от COVID-19.