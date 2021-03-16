В стране и мире Парашютист зацепился за хвост вертолета в Чите: видео Алена Миронова О состоянии мужчины в настоящий момент пока ничего не известно. © Видео: Регион-75 | Чита, ВКонтакте © Фото: Регион-75 | Чита, ВКонтакте Читайте нас на: В Чите в районе поселка Каштак парашютист зацепился за хвост вертолета примерно на высоте двух километров. Очевидцем произошедшего стал мужчина, сообщивший об увиденном на Facebook. «В какой-то момент обращаю внимание на шум в небе. Поднимаю голову и вижу километрах в двух над землей вертушку, но очень странную - с ниткой и точечкой на конце. Обалдеваю - это парашютист, зацепившийся парашютом за хвостовую часть вертушки», - написал мужчина в социальной сети. На снятых кадрах видно, как вертолет медленно садится. О состоянии парашютиста в настоящий момент пока ничего не известно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика