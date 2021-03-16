Мурашко: контроль качества вакцин от COVID-19 в РФ беспрецедентно высокий

Контроль за качеством производимых вакцин против коронавируса в России поддерживается на беспрецедентно высоком уровне. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава пояснил, что вакцина «Спутник V» является настолько популярной и все по праву в мире говорят о ее безопасности и эффективности, поскольку каждая ампула препарата проходит многоступенчатую проверку.

«В предыдущие годы мы сделали систему ввода вакцин с посерийным контролем, поэтому каждая пускаемая сегодня в оборот ампула проходит очень жесткий многоступенчатый контроль, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества. Как Всемирной организации здравоохранения, так и ряда зарубежных стран», - отметил Мурашко на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

Российскую вакцину «Спутник V» закупили уже более чем в 40 странах мира, включая несколько стран Европы. Многие другие контракты с производителями из НИИ Гамалеи и РФПИ находятся на стадии переговоров.