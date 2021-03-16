Сотрудники МЧС спасли спровоцировавших сход лавины сноубордистов в Кабардино-Балкарии

На горе Чегет в Кабардино-Балкарии были спасены трое сноубордистов. Зашедших в запрещенную зону туристов чуть не накрыло лавиной.

По имеющейся информации, действия сноубордистов и спровоцировали стихийное бедствие. Об этом сообщает МЧС России в Сети.

Сообщение о сходе лавины поступило в экстренные службы в 16.45 в понедельник. Для эвакуации туристов были привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ. Один из эвакуированных успел получить травму ноги.

Ранее на территории Камчатки в связи с изменением погоды была объявлена опасность лавинообразования. В связи с этим местных жителей попросили находиться вдалеке от склонов и внимательно следить за детьми.