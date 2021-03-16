В Эстонию прибыли десять самолетов ВВС США

На эстонскую авиабазу Эмари 15 марта прибыли восемь истребителей F-15E и F-15C и два самолета заправщика KC-135, принадлежащих ВВС Соединенных Штатов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии.

Воздушные суда останутся на территории европейской страны до 19 марта и примут участие в учениях Baltic Trident. В командовании ВВС Эстонии назвали предстоящие учения «бесценной возможностью» для обучения авиации во взаимодействии с союзниками.

На протяжении всей рабочей недели самолеты будут совершать полеты на малой высоте до 152 метров. Тренировки в первую очередь помогут отработать действия авиадиспетчеров ближней авиационной поддержки, а также тактическую организацию операций типа воздух-воздух. В учениях также поучаствуют ВВС Германии, Финляндии, Литвы, Польши и Великобритании.