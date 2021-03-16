Ми-24, Ми-28 и Ми-8МТШ в небе над Ленобластью уничтожили бронетехнику «противника»

В Ленинградской области в ходе летно-тактических учений боевые экипажи армейской авиации военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа ракетно-пушечным огнем уничтожили бронетехнику условного противника.

Для выполнения боевой задачи экипажи совершили перелеты с аэродрома базирования «Пушкин» на полигон Кинисеппский. Полет осуществлялся в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 метров. Также было отработано прикрытие вертолетов, осуществляющих взлет в составе звеньев, путем воздушного патрулирования прилегающей к аэродрому территории.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8КОМ и авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

В учениях были задействованы более 10 многоцелевых вертолетов Ми-8МТШ, ударно-боевых вертолетов Ми-24, а также Ми-28 «Ночной охотник».