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Немецкая овчарка набросилась на двухлетнюю девочку в Москве

Анна Берестовая
23:49 15.03.2021
В момент нападения собака была без намордника.
Немецкая овчарка набросилась на двухлетнюю девочку в Москве
© Фото: pixabay.com
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В Москве маленькая девочка оказалась в больнице после нападения собаки. Инцидент произошел в северо-восточной части города на лестничной клетке жилого дома на Новгородской улице.

На двухлетнего ребенка, находящегося в сопровождении матери, набросилась немецкая овчарка без намордника. Хозяин собаки не сумел остановить животное. В результате случившегося девочка была госпитализирована.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы надзорного ведомства Людмилу Нефедову. Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим, в ходе которой планируется установить все обстоятельства инцидента и оценить соблюдение требований об ответственном обращении с животными.

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