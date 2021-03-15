Немецкая овчарка набросилась на двухлетнюю девочку в Москве

В Москве маленькая девочка оказалась в больнице после нападения собаки. Инцидент произошел в северо-восточной части города на лестничной клетке жилого дома на Новгородской улице.

На двухлетнего ребенка, находящегося в сопровождении матери, набросилась немецкая овчарка без намордника. Хозяин собаки не сумел остановить животное. В результате случившегося девочка была госпитализирована.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы надзорного ведомства Людмилу Нефедову. Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим, в ходе которой планируется установить все обстоятельства инцидента и оценить соблюдение требований об ответственном обращении с животными.