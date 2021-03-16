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Западный район Алеппо, куда возвращаются мирные жители, планируют полностью разминировать к лету

Виталий Акиньшин
Светлана Головина
00:00 16.03.2021
Неразорвавшиеся снаряды и взрывные устройства саперы находят в полуразрушенных домах, бассейнах и на улицах, где уже играют дети.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В освобожденном районе Алеппо сирийские саперы совместно с военнослужащими центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) приступили к масштабному разминированию.

До прихода боевиков это был элитный район провинции, сейчас - безжизненные улицы​ и руины некогда роскошных домов, и сотни взрывоопасных предметов. К тому, что вокруг неразорвавшиеся мины, самодельные снаряды, сделанные из газовых баллонов, уже привыкли. В частности, дети, которые на заваленных смертоносным металлом улицах играют тем, что попадается под руку.

Окончательно выбить боевиков из этого района удалось в начале марта. Сирийская армия сумела перекрыть маршруты передвижения террористических групп, после чего местные жители начали возвращаться в свои дома.

«Как известно, сирийские семьи многодетные и зачастую дети предоставлены сами себе. И когда они предоставлены сами себе - зачастую находят взрывоопасные предметы. О данных случаях сирийская сторона нам оперативно сообщает», - отметил начальник ЦПВС по провинции Алеппо Сергей Шкерин.

Военным предстоит большая работа. Полностью разминировать западную часть Алеппо военные планируют уже к началу лета 2021 года.

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