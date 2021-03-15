Девять пострадавших: маршрутка со школьниками опрокинулась в Подмосковье

В Сергиево-Посадском городском округе Московской области девять детей в возрасте от 14 до 17 лет получили травмы в результате опрокидывания маршрутки. Подростки возвращались из школы на транспорте, когда произошла авария.

Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По имеющимся данным, травмы оказались легкими и все пострадавшие были отпущены после медицинского осмотра. Согласно предварительной версии, водитель маршрутки не справился с управлением из-за гололеда.

Ранее в ГИБДД сообщили, что наиболее аварийным временем на российских дорогах стали вечерние часы пятницы и субботы с 17.00 до 19.00. В целом же число аварий по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось.