Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сан-Диего в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали не менее девяти человек

Кира Карон
22:08 15.03.2021
По меньшей мере три человека погибли.
В Сан-Диего в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали не менее девяти человек
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В американском городе Сан-Диего в результате наезда автомобиля на пешеходов по меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Машина выехала на пешеходную зону под мостом, где находились несколько палаток. В результате происшествия, под колеса авто попали не менее девяти человек, двое в критическом состоянии.

На месте аварии был задержан 71-летний мужчина, который предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. После ЧП водитель пытался оказать помощь одному из пострадавших.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:26 В стране и мире
Девять пострадавших: маршрутка со школьниками опрокинулась в Подмосковье
22:00 В стране и мире
В ЦПВС сообщили о переброске военной техники Турции в Сирии
20:31 В стране и мире
Чиновник заявил о появлении «украинского штамма» COVID-19
19:28 В стране и мире
Использование вакцины AstraZeneca приостановили во Франции, Италии и Германии
18:37 В стране и мире
Видео
В Роспотребнадзоре рассказали о новом тесте для расчета количества частиц коронавируса в организме
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Видео
Огромный радужный круг: кадры редкого природного явления в Сочи
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Кардиолог назвал неожиданный симптом смертельных заболеваний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.