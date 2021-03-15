В Сан-Диего в результате наезда автомобиля на пешеходов пострадали не менее девяти человек

В американском городе Сан-Диего в результате наезда автомобиля на пешеходов по меньшей мере три человека погибли, еще несколько пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Машина выехала на пешеходную зону под мостом, где находились несколько палаток. В результате происшествия, под колеса авто попали не менее девяти человек, двое в критическом состоянии.

На месте аварии был задержан 71-летний мужчина, который предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. После ЧП водитель пытался оказать помощь одному из пострадавших.