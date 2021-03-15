В Дагестане возбуждено уголовное дело после обрушения моста

После обрушения моста в Дагестане следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональный СУСК.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении.

Также отмечено, что на данный момент «устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего». По данному факту продолжается расследование уголовного дела.

Переправа в Шамильском районе рухнула сегодня, в момент, когда по ней ехал КамАЗ. Водитель остался жив, однако получил травмы. Как выяснилось, причиной обрушения моста стало превышение допустимой нагрузки.