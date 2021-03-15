Более половины военнослужащих ЦВО в Поволжье прошли вакцинацию от COVID-19

Более 50 процентов военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа в Поволжье прошли вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник V», разработанным институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.

Перед проведением вакцинации военнослужащие прошли обязательное тестирование на наличие антител. Затем специалисты медицинский службы провели информирование личного состава, в ходе которого разъяснили воздействие препарата «Спутник V» на организм человека.

Первые полчаса после прививки военнослужащие находятся под наблюдением врачей. Вакцинация проходит на добровольной основе с письменного согласия.