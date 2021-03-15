В стране и мире Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом Алексей Курильченко Кая Каллас продолжит выполнять свои обязанности из дома несмотря на болезнь. © Фото: Günter Gollnick httpimagebroker.com#search Globallookpress Читайте нас на: У премьер-министра Эстонии Каи Каллас выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. «Я внимательно слежу за своим здоровьем и буду находиться дома. Я продолжу выполнять обязанности главы правительства из дома, руководить заседаниями правительства и успешно участвовать в других рабочих совещаниях в Эстонии можно и виртуально», - заявила Каллас. По словам политика, у нее поднялась температура, в целом свое самочувствие она оценивает как хорошее. Каллас будет находиться на самоизоляции до выздоровления. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика