Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом
Кая Каллас продолжит выполнять свои обязанности из дома несмотря на болезнь.
© Фото: Günter Gollnick httpimagebroker.com#search Globallookpress
У премьер-министра Эстонии Каи Каллас выявлено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
«Я внимательно слежу за своим здоровьем и буду находиться дома. Я продолжу выполнять обязанности главы правительства из дома, руководить заседаниями правительства и успешно участвовать в других рабочих совещаниях в Эстонии можно и виртуально», - заявила Каллас.
По словам политика, у нее поднялась температура, в целом свое самочувствие она оценивает как хорошее. Каллас будет находиться на самоизоляции до выздоровления.