Главы МИД РФ и Кипра обсудили двустороннее сотрудничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Никос Христодулидис обсудили во время телефонного разговора двустороннее сотрудничество. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня в условиях коронавирусных ограничений, включая график контактов на различных уровнях по основным направлениям сотрудничества и расширение договорно-правовой базы сотрудничества», - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что «Российская сторона подтвердила принципиальную позицию в пользу достижения урегулирования кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН».

Ранее Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушолгу. Они прошли в закрытом режиме. Сообщается, что речь шла о развитии отношений двух стран. В частности, о сотрудничестве в атомной энергетике и в сфере туризма, где оба государства намерены достичь допандемических показателей.