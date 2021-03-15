Скончался серебряный призер чемпионата Европы по футболу Юрий Шикунов

Юрий Шикунов, серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года, скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги.

«Юрий Иванович всю жизнь посвятил футболу, был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. Российская премьер-лига выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича Шикунова», - говорится в сообщении.

Шикунов в составе сборной СССР завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Тогда команда уступила в финале сборной Испании со счетом 1:2. Спортсмен дважды входил в список лучших футболистов страны.

За свою карьеру Шикунов выступал за клубы «Торпедо» из Таганрога, а также ростовские СКА и «Ростсельмаш». В составе СКА стал серебряным призером чемпионата СССР 1966 года. Он также выступал в качестве тренера «Ростсельмаша» и возглавлял клуб «Шахтер».