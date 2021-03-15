Путин наградил орденами несколько десятков россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких десятков россиян и нескольких иностранных граждан. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Путин присвоил Депутату Госдумы Артуру Чилингарову почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации» - за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России.

Также за самоотверженность и профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом, президент наградил Орденом Пирогова одиннадцать медиков.

Орденом Дружбы «за большой вклад в укрепление сотрудничества между РФ и Советом Европы» был награжден бывший генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд. Экс-министр обороны Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча, который также работал на орбитальном комплексе «Салют-6», удостоился ордена Александре Невского.