В ЦПВС сообщили о переброске военной техники Турции в Сирии

Вооруженные силы Турции совершают переброску военной техники и проводят фортификационные работы на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса сирийской провинции Ракка. Данные действия нарушают статус-кво, установленный Меморандумом о взаимопонимании и подрывают усилия сторон в решении конфликта. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

Также контр-адмирал отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов не зафиксировано.

Сотрудники российского Центра за сутки провели гуманитарную акцию населенном пункте Бабис провинции Алеппо, в ходе которой населению выдано 375 продовольственных наборов общим весом 2,8 тонны.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.