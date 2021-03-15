В России создадут государственную информационную базу данных экстремистских материалов
Ведение информационной системы возлагается на министерство юстиции РФ.
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В понедельник правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании информационного банка данных экстремистских материалов. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.
Законопроект предусматривают создание и ведение специализированного информационного банка данных экстремистских материалов.
«Предусматривается создание государственной информационной системы - специализированного информационного банка данных экстремистских материалов», - уточняется в документе.
Ответственность по ведению информационной системы возлагается на министерство юстиции РФ, также оно определит порядок использования банка данных.