В Крыму построили два водовода для снабжения водой в засушливое время

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшее время в Севастополе запустят водовод для стабильного обеспечения водой в засушливое время.

«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время», - сказал Хуснуллин в эфире Первого канала.



Ранее военные строители Минобороны России передали в эксплуатацию водоканалу города Севастополя водовод. Строительство объекта было выполнено за 68 суток. За это время было проложено 10 тысяч метров труб.