«Ураганы» в Самаре: бронетехника ЦВО прибыла для участия в параде Победы

В Самару прибыла бронетехника Центрального военного округа для участия в параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На поезде в город прибыли танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», боевые машины пехоты БМП-2М, самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган» и другая техника. Отмечается, что для сохранения асфальтного покрытия на дорогах города всю боевую технику на гусеницах перевозят в район временного размещения на тралах.

В День Победы по площади Куйбышева также продемонстрируют бронированные автомобили «Тигр-СпН», бронетранспортеры БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», зенитно-ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Торнадо-Г». Всего в параде будет задействовано свыше 40 единиц боевой техники.