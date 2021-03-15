«По секрету всему свету»: какие российские регионы приглашают путешественников на экотуризм

Российские регионы готовы принимать путешественников, развивают все направления, в том числе и экотуризм. Приглашают посетить места с первозданной природой. Россия занимает первое место в мире по площади особо охраняемых природных территорий. Их около 13 % всей страны.

Навстречу солнцу по скованному льдом озеру с поэтичным названием Ловозеро - 40 километров. Ежегодно этим эко-маршрутом путешествуют до четырех тысяч туристов. И даже такая погода, когда за бортом минус 35-ть, не останавливает.

Это особо охраняемая природная территория. Для развития экотуризма локация идеальная. Но и усилий приложить нужно немало. Например, элементарно вывозить мусор, который оставляют после себя отдыхающие. Сегодня все, что в их силах, экскурсоводы делают сами.

«Неоднократно мы проводили разные рейды именно по расчистке основных троп для туристов, по восстановлению мостов, но в этом году мы физически не успеваем, людей не хватает», - рассказал руководитель туристической компании Михаил Бараковский.

Сейдозеро относится к заказнику регионального значения Сейдъявврь, и находиться здесь турист может, только соблюдая ряд определенных условий. Пять часов езды на снегоходах в обмен на природные красоты дикой тундры. Туристы едут, в прямом смысле, «на край земли». Туда, где начинается Северный Ледовитый океан.

Но инспекторов тут мало. На постоянной основе так и вовсе никто не числится. А домик егерей, где раньше регистрировали туристов, могли оказать медпомощь, теперь на замке. Хотя направление популярное, и спрос на него растет.

Там тоже нужна инфраструктура. В первую очередь, для так называемых «туристов-дикарей». Как это сделано, например, в Лапландском заповеднике, где работают визит-центр и экскурсоводы, прокладывают эко-тропы и устанавливают информационные указатели.



«Для того, чтобы люди знали, куда они едут, где им остановиться, где можно разжечь костер или где приготовить. А не так, как сейчас это происходит – где мне понравилось в тундре, туда я залез и там я что хочу, то и делаю», - поделился директор по развитию туристической компании Виталий Фурман.

В самом западном регионе страны в Калининградской области на Куршской косе на один квадратный метр приходится один турист. В год 600 тысяч посетителей. Колоссальная цифра. И хотя гостям доступны лишь 10% всей площади – специальные рекреационные зоны, в плане экотуризма нацпарк «идет в ногу со временем». Разрабатывает новые маршруты и уже с помощью виртуального гида, проводит эко-уроки.

«Мы показываем нашу инфраструктуру, наших животных, здесь они проживают, как у себя дома, а мы у них в гостях. Это все нужно выводить на уровень объяснения экологического туризма», - добавил директор ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» Анатолий Калина.

В России сегодня 12 тысяч особо охраняемых природных территорий с музеями, эко-тропами, маршрутами, протяженностью 40 тысяч километров. Но не все они пользуются популярностью. Повысить привлекательность эко-досуга должен новый проект закона «Об основах туристской деятельности», подготовленный Правительством. Он предполагает привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры, транспортной доступности без вреда дикой природе, но с использованием всего потенциала, который есть у национальных парков.



«Для этого нужно создать каркасные элементы – парковки, санитарные зоны, места для сбора мусора. А дальше там уже появится кафе и самые разные дополнительные элементы для развлечений, сувенирная торговля будет оживать, но без базиса это невозможно», - отметил председатель комиссии эко-эффективного туризма Ленинградского областного отделения РГО Антон Юшко.

По этому пути идут в уже знаменитом на весь Мир национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. С внутренним туризмом там сейчас все налажено, турпоток вырос в полтора раза. Недавно, например, появились, так называемые, фотоукрытия – специальные домики со спальными местами для наблюдения за обитателями заповедника.