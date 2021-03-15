Путин утвердил состав Совета по науке и образованию
Президент РФ займет должность председателя Совета.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Владимир Путин занял должность председателя Совета, его заместителем назначен Дмитрий Медведев. Секретарем совета назначен помощник президента Андрей Фурсенко.
Ранее Путин заявлял, что у России есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки. Также он поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития за счет кардинального изменения подходов к финансированию.