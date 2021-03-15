Путин утвердил состав Совета по науке и образованию

Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль

Ранее Путин заявлял, что у России есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки. Также он поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития за счет кардинального изменения подходов к финансированию.

Читать далее

/news/20213151943-gxTIn.html

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.