Сбившего девочку на праздновании Масленицы в Татарстане водителя снегохода могут привлечь к уголовной ответственности

В Татарстане к уголовной ответственности могут привлечь водителя снегохода, сбившего 11-летнюю девочку. Все произошло во время празднования Масленицы в Свияжске.

Снегоход влетел в группу людей, которые переходили дорогу. Женщина успела увернуться, а девочку после удара отбросило на несколько метров.

Водитель не подошел к сбитому ребенку и скрылся с места преступления. Школьница получила травму плеча. Виновником аварии оказался разнорабочий, проживающий в соседнем поселке.