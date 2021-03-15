Сбившего девочку на праздновании Масленицы в Татарстане водителя снегохода могут привлечь к уголовной ответственности
Все произошло во время празднования Масленицы в Свияжске.
© Фото: Сергей Шило, ВКонтакте
В Татарстане к уголовной ответственности могут привлечь водителя снегохода, сбившего 11-летнюю девочку. Все произошло во время празднования Масленицы в Свияжске.
Снегоход влетел в группу людей, которые переходили дорогу. Женщина успела увернуться, а девочку после удара отбросило на несколько метров.
Водитель не подошел к сбитому ребенку и скрылся с места преступления. Школьница получила травму плеча. Виновником аварии оказался разнорабочий, проживающий в соседнем поселке.