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В Роспотребнадзоре рассказали о новом тесте для расчета количества частиц коронавируса в организме

Алексей Курильченко
18:37 15.03.2021
Новая система позволит спрогнозировать ход протекания болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российские ученые создали тест-систему, которая позволит определить количество частиц коронавируса. Как сообщила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина, набор реагентов позволяет увидеть минимум 500 копий генома вируса. Тест позволит не только определить заразность пациента, но и предоставить точный прогноз заболевания у конкретного человека.

«Врач проводит это исследование и понимает, какова нагрузка возбудителя, как длительно пациент может выделять этот вирус. Если нагрузка высокая, то, как правило, это выделение дольше и, если наблюдать пациента и проводить это исследование при увеличении концентрации вируса, то речь идет об ухудшении состояния», - рассказала ученый.

Ранее медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов заявил о том, что после выздоровления от коронавируса необходимо контролировать последствия болезни и пройти несколько исследований организма. Особенное внимание он призвал обратить на те органы, которые коронавирусная инфекция поражает в наибольшей степени.

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