В стране и мире Андрей Воробьев дал совет детям, как противостоять травле в школах Кира Карон По мнению губернатора, у детей, столкнувшихся с травлей в школе, есть два пути: обратиться за помощью или разобраться с ситуацией самостоятельно. © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как детям в школьных учреждениях пережить травлю и буллинг. Своим советом он поделился в интервью тиктокеру Арине Ростовской, передает «360». «Два варианта: найти союзников или дать отпор. Другого ответа я не знаю. Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за линию, должен включать силы - родителей, педагогов, самому. Но нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное», - считает Воробьев. Он также отметил, что никто не должен подавлять личность другого человека. Поэтому помочь ребенку, которого травят, должны команда педагогов, одноклассники, друзья. «Преподаватели и учителя должны смотреть, кто эти борзые, которые буллят. Есть те, кто не занимается боксом, а занимается музыкой - нельзя подавлять личность. Должны работать команда педагогов и класс, друзья. Я к этому (буллингу. - Прим. ред.) резко негативно отношусь. И ребят, которые этим занимаются, я осуждаю», - поделился губернатор. В заключение Андрей Воробьев добавил, что имел авторитет среди других учеников в школе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика