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Андрей Воробьев дал совет детям, как противостоять травле в школах

Кира Карон
18:31 15.03.2021
По мнению губернатора, у детей, столкнувшихся с травлей в школе, есть два пути: обратиться за помощью или разобраться с ситуацией самостоятельно.
Андрей Воробьев дал совет детям, как противостоять травле в школах
© Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как детям в школьных учреждениях пережить травлю и буллинг. Своим советом он поделился в интервью тиктокеру Арине Ростовской, передает «360».

«Два варианта: найти союзников или дать отпор. Другого ответа я не знаю. Если тебя унижают и оскорбляют, ты не должен давать заступать за линию, должен включать силы - родителей, педагогов, самому. Но нельзя, чтобы тебя ломали. А те, кто этим занимается, должны получить должное», - считает Воробьев.

Он также отметил, что никто не должен подавлять личность другого человека. Поэтому помочь ребенку, которого травят, должны команда педагогов, одноклассники, друзья.

«Преподаватели и учителя должны смотреть, кто эти борзые, которые буллят. Есть те, кто не занимается боксом, а занимается музыкой - нельзя подавлять личность. Должны работать команда педагогов и класс, друзья. Я к этому (буллингу. - Прим. ред.) резко негативно отношусь. И ребят, которые этим занимаются, я осуждаю», - поделился губернатор.

В заключение Андрей Воробьев добавил, что имел авторитет среди других учеников в школе.

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