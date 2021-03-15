Больше века на службе: Ленинградская военно-морская база отметила 102 года

Ленинградской военно-морской базе Балтфлота исполнилось 102 года, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Была создана 15 марта 1919 года после преобразования Морских сил Петрограда в Петроградскую морскую базу. Во времена Советского Союза напрямую подчинялась главкому ВМФ СССР. С 1994 года база входит в состав Балтийского флота.

Важнейшие задачи, стоящие перед моряками Ленинградской ВМБ, - это подготовка экипажей и ввод в строй новейших кораблей. Моряки базы обеспечивают визиты кораблей, парады, праздники и регаты.

ЛенВМБ включает пункты базирования и порты Кронштадт, Санкт-Петербург, Ораниенбаум, Приозерск, акватории восточной части Финского залива и Ладожского озера. До конца 2008 года штаб базы находился в здании Адмиралтейства.