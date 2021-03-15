Корвет «Стойкий» покинул Оман

Отряд Балтфлота в составе корвета «Стойкий» и танкера «Кола» завершил деловой заход в оманский порт Салала.

В Салале экипажи «Стойкого» и «Колы» пополнили запасы, а также осмотрели технику и провели регламентные работы. Отряд посетил этот оманский порт уже второй раз за текущий дальний поход.

Покинув Салалу, корабль и танкер продолжили нести антипиратскую вахту в районах Аденского залива и Африканского Рога.

Это, впрочем, не единственное занятие отряда. Тот же «Стойкий» уже успел провести несколько десятков учений, отработав множество вопросов - от действий ПВО и охоты за подлодками до уничтожения условных пиратов.