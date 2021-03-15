Годовщина карантина: в Европе вспыхивают протесты из-за ужесточения ограничений

В нескольких странах Европы вспыхнули протесты - люди, уставшие от ограничений, связанных с COVID-19, вышли на улицы. Начались столкновения с полицией.

В Нидерландах для сдерживания недовольной толпы полиция использует водометы. Протестующие защищаются желтыми зонтиками - символом протеста против усиления антиковидных ограничений и продления комендантского часа. По мнению демонстрантов, неудобств от того, что после 9 вечера не выйти на улицу, намного больше, чем видимого эффекта в борьбе с пандемией. К тому же власти Нидерландов приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca, пока идет проверка возможных побочных эффектов в виде тромбоза.

Годовщину первого карантина отмечают в Испании - ограничения не сняты, люди маршем идут по улицам Мадрида. В Польше протестуют футбольные фанаты - против запрета посещать матчи любимой команды.

Без пасхальных торжеств в этом году останутся итальянцы. Новый жесткий карантин ввели сегодня. А накануне жители наслаждались относительной свободой. Напоследок решили сделать выручку любимым кафе и ресторанам - как будто и не предвидится новой волны локдауна.

«Мы уже устали носить маски, устали от пандемии и ограничений, хочется нормальной жизни», - кричат о помощи местные жители.

Спасти Европу от новых месяцев локдауна может вакцина. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники в руководстве Евросоюза сообщает о планах начать переговоры о закупке российского «Спутника V», разработанного институтом Гамалеи при участии Минобороны.

«Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени блока, сообщил Reuters, что правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками "Спутника V"», - говорится в сообщении СМИ.

По словам источника, для производства российской вакцины может быть использован крупнейший в Италии биореактор на фармзаводе под Римом. А на прошлой неделе уже подписано соглашение с еще одним заводом - в итальянской Ломбардии. Там намереваются до конца 2021 года произвести 10 миллионов доз российской вакцины.

Еще один центр по производству «Спутника V» на территории ЕС может появиться в Германии. Там, кстати, рекордно низкие проценты на выборах набрала правящая партия, избиратели не оценили усилий правительства в борьбе с COVID-19. На этом фоне премьер-министр Баварии призывает Брюссель ускорить поставки неевропейских вакцин.

«В отношении России и Китая должны вестись активные попытки для получения вакцин и их проверки как можно быстрее. Возможно ускорить это на европейском уровне. Хочу ясно сказать - допуск других вакцин должен быть ускорен», - заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

Европейское ведомство действительно рассматривает возможность поставок российской вакцины в Евросоюз - на встрече с Вячеславом Володиным это подтверждает председатель ПАСЕ Хендрик Дамс. А ведь до этого о перспективах российского препарата в Европе отзывались весьма скептически - прежде всего по политическим причинам.

«Есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить?» - заявил Володин.

По словам СМИ, в руководстве Евросоюза одобрение российская вакцина может получить уже к маю. Европейские страны ведут переговоры самостоятельно. Сегодня стало известно, что «Спутник V» ждут в Стокгольме.