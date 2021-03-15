Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Годовщина карантина: в Европе вспыхивают протесты из-за ужесточения ограничений

Алексей Курильченко
Константин Худолеев
18:16 15.03.2021
В Нидерландах для сдерживания недовольной толпы полиция использует водометы. Возмущенные ограничениями испанцы маршем идут по улицам Мадрида. Без пасхальных торжеств в этом году останутся и жители Италии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В нескольких странах Европы вспыхнули протесты - люди, уставшие от ограничений, связанных с COVID-19, вышли на улицы. Начались столкновения с полицией.

В Нидерландах для сдерживания недовольной толпы полиция использует водометы. Протестующие защищаются желтыми зонтиками - символом протеста против усиления антиковидных ограничений и продления комендантского часа. По мнению демонстрантов, неудобств от того, что после 9 вечера не выйти на улицу, намного больше, чем видимого эффекта в борьбе с пандемией. К тому же власти Нидерландов приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca, пока идет проверка возможных побочных эффектов в виде тромбоза.

Годовщину первого карантина отмечают в Испании - ограничения не сняты, люди маршем идут по улицам Мадрида. В Польше протестуют футбольные фанаты - против запрета посещать матчи любимой команды.

Без пасхальных торжеств в этом году останутся итальянцы. Новый жесткий карантин ввели сегодня. А накануне жители наслаждались относительной свободой. Напоследок решили сделать выручку любимым кафе и ресторанам - как будто и не предвидится новой волны локдауна.

«Мы уже устали носить маски, устали от пандемии и ограничений, хочется нормальной жизни», - кричат о помощи местные жители.

Спасти Европу от новых месяцев локдауна может вакцина. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники в руководстве Евросоюза сообщает о планах начать переговоры о закупке российского «Спутника V», разработанного институтом Гамалеи при участии Минобороны.

«Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени блока, сообщил Reuters, что правительства стран ЕС рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками "Спутника V"», - говорится в сообщении СМИ.

По словам источника, для производства российской вакцины может быть использован крупнейший в Италии биореактор на фармзаводе под Римом. А на прошлой неделе уже подписано соглашение с еще одним заводом - в итальянской Ломбардии. Там намереваются до конца 2021 года произвести 10 миллионов доз российской вакцины.

Еще один центр по производству «Спутника V» на территории ЕС может появиться в Германии. Там, кстати, рекордно низкие проценты на выборах набрала правящая партия, избиратели не оценили усилий правительства в борьбе с COVID-19. На этом фоне премьер-министр Баварии призывает Брюссель ускорить поставки неевропейских вакцин.

«В отношении России и Китая должны вестись активные попытки для получения вакцин и их проверки как можно быстрее. Возможно ускорить это на европейском уровне. Хочу ясно сказать - допуск других вакцин должен быть ускорен», - заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер.

Европейское ведомство действительно рассматривает возможность поставок российской вакцины в Евросоюз - на встрече с Вячеславом Володиным это подтверждает председатель ПАСЕ Хендрик Дамс. А ведь до этого о перспективах российского препарата в Европе отзывались весьма скептически - прежде всего по политическим причинам.

«Есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить?» - заявил Володин.

По словам СМИ, в руководстве Евросоюза одобрение российская вакцина может получить уже к маю. Европейские страны ведут переговоры самостоятельно. Сегодня стало известно, что «Спутник V» ждут в Стокгольме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:37 В стране и мире
Видео
В Роспотребнадзоре рассказали о новом тесте для расчета количества частиц коронавируса в организме
16:33 В стране и мире
Володин обсудил с главой ПАСЕ ситуацию с COVID-19 в Европе
15:39 В стране и мире
Видео
Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского не попал в список номинантов на «Оскар»
14:53 В стране и мире
Видео
Синоптики предупредили об аномальном половодье в Подмосковье
13:08 Спорт
Назван состав сборной России по футболу для участия в отборочных матчах на ЧМ-2022
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Видео
Огромный радужный круг: кадры редкого природного явления в Сочи
Врач рассказал, что съесть перед завтраком для быстрого похудения
Видео
Что мог позволить советский человек, живя в день всего лишь на 1 рубль
Кардиолог назвал неожиданный симптом смертельных заболеваний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.