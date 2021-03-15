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«Темная сторона» Луны: как спутник Земли увеличивает скорость старения человечества

Егор Левин
17:09 15.03.2021
Данное обстоятельство в целом было известно давно: о негативном воздействии полнолуния писал еще древнеримский философ Плиний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bernd Thissen, dpa, Globallookpress
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В 1970-е годы прошлого века советский ученый Алексей Оловников выдвинул теорию грависенсоров, в соответствии с которой кристаллы кальция, находящиеся в эпифизе человека, под воздействием лунной гравитации провоцируют активность мозга, которая способствует усиленной выработке гормонов и ускоренному делению соматических клеток организма.

Как известно, каждая клетка может делиться только 50 раз, после чего погибает. Так кандидат биологических наук Оловников громко заявил о том, что Луна имеет непосредственное влияние на скорость старения жителей Земли.

При этом, данное обстоятельство в той или иной степени было известно уже давно: еще древнеримский философ Плиний писал о негативном воздействии света Луны на людей.

«В полнолуние образуется много росы. От этого увеличивается влажность мозга, и человек становится безумным», - писал он.

Плиний советовал не выходить ночью на улицу, чтобы сберечь свой рассудок. Вместе с тем, в Средневековье считалось, что в полнолуние в людей вселяется дьявол, который заставляет их ходить во сне и совершать «темные дела».

Ко всему прочему, по статистике именно в полнолуния происходит больше всего аварий на дорогах и значительно возрастает количество совершенных преступлений. О том, влияет ли на самом деле спутник Земли на жизнь человечества и является ли коварным тихим убийцей, смотрите в новом выпуске программы «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда» 15 марта в 19:40.

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