«Слишком традиционная картина»: кинокритик объяснил, почему фильм Кончаловского не номинировали на «Оскар»

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов прокомментировал «Звезде» результаты объявления номинантов на кинопремию «Оскар». По мнению эксперта, тот факт, что фильм российского режиссера попал в шорт-лист, уже является «хорошим знаком».

«Это было вполне ожидаемо. То, что фильм попал в топ-15, в шорт-лист, - это уже хорошо. Его (Кончаловского. - Прим. ред.) лобби в Голливуде оказалось недостаточно, чтобы попасть в пятерку, где царит идея с разнообразием рас, сексуальных ориентаций и так далее - в этом плане картина Кончаловского оказалась слишком традиционная», - рассказал Разлогов.

Фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского не попал в список претендентов на «Оскар». Также организаторы кинопремии сообщили, что и документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского не попал в номинацию в соответствующей категории. 93-я церемония вручения награды «Оскар» состоится 25 апреля.