«Это неотъемлемая часть русского языка»: губернатор Подмосковья признался, почему ругается матом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, в каких случаях ругается матом. Он отметил, что в его жизни бывают эмоциональные моменты, «особенно в спорте», передает «360» со ссылкой на интервью руководителя региона тиктокеру Арине Ростовской.

Воробьев считает, что мат — часть жизни и языка. По его мнению, иногда нецензурной лексикой можно выражать лишь свои эмоции, а не оскорблять или унижать других людей.

«Это неотъемлемая часть русского языка, передающая эмоцию ярко, коротко и доходчиво. Главное, чтобы мат не оскорблял и не унижал человека. Должен признаться, да, матерюсь. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте», - признался глава региона.

Он также добавил, что старается не совершать поступков, за которые ему было бы стыдно, но предположил, что «в жизни каждого человека такие моменты есть».