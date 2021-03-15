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«Это неотъемлемая часть русского языка»: губернатор Подмосковья признался, почему ругается матом

Кира Карон
17:22 15.03.2021
Воробьев пояснил, что в его жизни бывают эмоциональные моменты, «особенно в спорте».
«Это неотъемлемая часть русского языка»: губернатор Подмосковья признался, почему ругается матом
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, в каких случаях ругается матом. Он отметил, что в его жизни бывают эмоциональные моменты, «особенно в спорте», передает «360» со ссылкой на интервью руководителя региона тиктокеру Арине Ростовской.

Воробьев считает, что мат — часть жизни и языка. По его мнению, иногда нецензурной лексикой можно выражать лишь свои эмоции, а не оскорблять или унижать других людей.

«Это неотъемлемая часть русского языка, передающая эмоцию ярко, коротко и доходчиво. Главное, чтобы мат не оскорблял и не унижал человека. Должен признаться, да, матерюсь. Бывают моменты эмоциональные, особенно в спорте», - признался глава региона.

Он также добавил, что старается не совершать поступков, за которые ему было бы стыдно, но предположил, что «в жизни каждого человека такие моменты есть».

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