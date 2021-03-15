В Испании протестируют четырехдневную рабочую неделю

В Испании планируют запустить проект четырехдневной рабочей недели в ряде компаний. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным СМИ, премьер-министр страны Пабло Иглесиас подтвердил намерение правительства сократить количество рабочих часов до 32 в неделю с сохранением заработной платы - это может увеличить занятость населения. Отмечается, что инициатива может коснуться ряда государственных компаний.

«В Испании люди проводят на работе больше часов, чем в среднем по Европе. При этом наша страна далеко не самая продуктивная», - заявил политолог Иньиго Эррехон.

Идея ввести четырехдневную рабочую неделю была озвучена в нескольких европейских странах - ее сторонники считают, что это позволит повысить продуктивность сотрудников и улучшить их душевное здоровье. Противники этой идеи утверждают, что сокращение рабочих часов может негативно сказаться на европейской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса.