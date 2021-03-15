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Трус не играет в хоккей: в Петербурге стартовали игры на кубок ВМФ

Андрей Аркадьев
16:41 15.03.2021
В церемонии принял участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, капитан и центральный нападающий команды «Девятый вал».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Санкт-Петербурге в преддверии Дня подводника, который отмечается 19 марта, торжественно открыли чемпионат Военно-морского флота по хоккею с шайбой.

В церемонии принял участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, который сам является капитаном и центральным нападающим команды «Девятый вал». Ее игроки сразились в первом же матче состязаний с командой Балтийского флота.

Чемпионат продлится до 17 марта. В нем принимают участие команды Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также команда «Девятый вал». Лучшим участникам турнира вручат кубок победителей.

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