Трус не играет в хоккей: в Петербурге стартовали игры на кубок ВМФ

В Санкт-Петербурге в преддверии Дня подводника, который отмечается 19 марта, торжественно открыли чемпионат Военно-морского флота по хоккею с шайбой.

В церемонии принял участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, который сам является капитаном и центральным нападающим команды «Девятый вал». Ее игроки сразились в первом же матче состязаний с командой Балтийского флота.

Чемпионат продлится до 17 марта. В нем принимают участие команды Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также команда «Девятый вал». Лучшим участникам турнира вручат кубок победителей.