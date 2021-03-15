Небо в трассерах: МРК Балтфлота отразили «атаку» с воздуха

Малые ракетные корабли Балтийского флота «Советск» и «Мытищи» отбили воздушную атаку условного противника.

Учение прошло в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Экипажи кораблей вели огонь по воздушным мишеням из корабельных комплексов АК-176МА и АК-630М. Они находились на самых разных высотах и направлениях.

Завершив отражение атаки, экипажи отработали уничтожение плавающих мин при помощи 30-мм артиллерийских комплексов. Помимо этого, корабли нанесли удар крылатыми ракетами по целям как в море, так и на берегу. Правда, в отличие от артиллерийских стрельб, тут дело ограничилось электронными пусками.