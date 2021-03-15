В стране и мире Экс-глава таможни Петербурга арестован по делу о взятке Алексей Курильченко Олег Гусев обвиняется в незаконном получении 20 миллионов рублей. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Бывший начальник отдела таможни Санкт-Петербурга Олег Гусев был арестован согласно решению Басманного суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля 2021 года в отношении Гусева Олега Юрьевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», - говорится в сообщении. Гусев был задержан в Москве для проведения следственных действий. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере - около 20 миллионов рублей. Следственный комитет РФ ходатайствовал об аресте чиновника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика