«А где план-то?»: Елена Шмелева забыла передать Путину схему развития «Сириуса»

Руководитель фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус» продемонстрировала президенту Российской Федерации Владимиру Путину генеральный план развития центра. Шмелева намерена обсудить план с населением и ведущими экспертами, чтобы внести все конструктивные предложения.

«Я, конечно, очень признательна вам за доверие и внимание к "Сириусу" и за то, что вы создали все условия для того, чтобы эта территория развивалась в рамках тех задач, которые поставлены перед наукой, образованием, культурой и спортом», - заявила Шмелева.

В ходе обсуждения возник курьез - рассказывая о плане развития, Шмелева забыла передать Путину схему развития. Пришлось попросить. Планируется, что генеральный план будет утвержден к сентябрю этого года.

Образовательный центр «Сириус» был создан в Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.