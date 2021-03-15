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Стала известна причина обрушения моста в Дагестане

Кира Карон
15:00 15.03.2021
Дорожное сообщение нарушено в трех населенных пунктах: Кахиб, Гоор и Хиндах.
Стала известна причина обрушения моста в Дагестане
© Фото: МЧС РФ
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Причиной обрушения моста в Дагестане стало превышение допустимой нагрузки. Об этом заявили в Минтрансе республики.

Переправа в Шамильском районе рухнула сегодня, в момент, когда по ней ехал КамАЗ. Водитель остался жив, однако получил травмы. Как выяснилось, машина, которой он управлял, была перегружена, что и привело к разрушению опор.

Мост соединял с райцентром как минимум три поселка. Дорожного сообщения с ними пока нет. По данному факту прокуратура ведет проверку.

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