Синоптики предупредили об аномальном половодье в Подмосковье
Из-за обильного снегопада зимой на реке Оке ожидается повышение уровня воды.
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Весной в Московской области ожидается обильное половодье. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ в ходе онлайн-конференции.
«В этом году была хорошая зима - снежная, настоящая зима, с морозами и со снегом. В результате этого мы ожидаем максимальный уровень весеннего половодья на Оке в пределах Московской области», - заявил Борщ.
Превышение нормы уровня воды ожидается на участке реки от Серпухова до Каширы - до 1,8 метра. Превышение нормы на реке Клязьме составит до 0,6 метра. На Москве-реке у Коломны уровень воды превысит норму до 0,3 метра. Сергей Борщ подчеркнул, что на пониженных участках местности возможны затопления.