В стране и мире Синоптики предупредили об аномальном половодье в Подмосковье Алексей Курильченко Из-за обильного снегопада зимой на реке Оке ожидается повышение уровня воды. © Видео: Гидрометцентр © Фото: Юрий Кавер, РИА Новости Читайте нас на: Весной в Московской области ожидается обильное половодье. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ в ходе онлайн-конференции. «В этом году была хорошая зима - снежная, настоящая зима, с морозами и со снегом. В результате этого мы ожидаем максимальный уровень весеннего половодья на Оке в пределах Московской области», - заявил Борщ. Превышение нормы уровня воды ожидается на участке реки от Серпухова до Каширы - до 1,8 метра. Превышение нормы на реке Клязьме составит до 0,6 метра. На Москве-реке у Коломны уровень воды превысит норму до 0,3 метра. Сергей Борщ подчеркнул, что на пониженных участках местности возможны затопления. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика