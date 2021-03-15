Комаровский объяснил, что делать при кишечной инфекции у детей

Врач и популярный телеведущий Евгений Комаровский создал памятку для родителей, столкнувшихся с кишечной инфекцией у детей.

Прежде всего, по мнению доктора, необходимо задаться вопросом, что из съеденного ребенком могло вызвать негативную реакцию организма, и сообщить в соответствующие службы, если под подозрением оказалось заведение общественного питания.

Кроме того, следует соблюдать меры предосторожности при контакте с заболевшим родственником: нужно поддерживать тщательную чистоту, часто мыть руки, использовать дезинфицирующие средства, больному предоставить отдельную посуду.

Комаровский указал, что в начале развития кишечной инфекции важно не останавливать понос и рвоту, которые являются способом очистить организм. Врач призвал, наоборот, вызвать рвоту и прочистить кишечник при помощи клизмы.

При этом при кишечной инфекции важно восполнять потерю жидкости в организме. Можно купить в аптеке готовые смеси солей, а также использовать минеральную воду, отвары из сухофруктов, зеленый чай. Температура напитков должна быть равна температуре тела.

При упорно повторяющейся рвоте нужно пить часто, но небольшими порциями. Лекарственные препараты должны приниматься по назначению врача, подчеркнул Комаровский.

Оценивать состояние ребенка следует по цвету мочи: если она светлая - дефицита жидкости нет, пояснил доктор. Он добавил, что при поносе у детей первого года жизни к врачу нужно обращаться обязательно, а всем остальным - если в течение первых суток нет тенденции к улучшению ситуации.

По словам Комаровского, немедленно обращаться за медицинской помощью нужно при боли в животе, при невозможности напоить ребенка из-за рвоты, при отсутствии мочи более шести часов, при появлении в кале примесей крови, при резком поднятии температуры тела, при появлении рвоты после прекращения поноса и возникновении боли. Кроме того, на необходимость показаться к врачу указывает и сухой язык, запавшие глаза и сероватый оттенок кожи больного.

При улучшении состояния нельзя обильно питаться. Следует начать с чая, нежирного творожка, рисовой и овсяной каши.