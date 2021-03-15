Со спортбазы в Подмосковье госпитализировали девять детей с отравлением

На территории спортивной базы в поселке Кратово Раменского района отравились девять подростков. По данному факту уже начала проверку прокуратура Московской области.

Как сообщили в ведомстве, с жалобами на ухудшение самочувствия в медучреждения обратились несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. Их направили на лечение в больницы Дмитрова, Воскресенска и городского округа Богородский, сообщает ТАСС.

Следователи проверят соблюдение требований законодательства, а также действия организации, предоставляющей услуги питания.