Машина протаранила группу дошкольников в Японии

В Японии автомобиль протаранил группу дошкольников. Не менее девяти детей получили травмы различной степени тяжести.

ДТП произошло около 9.40 по местному времени (около 3.40 по московскому времени) в городе Хигасиура. В момент происшествия группа из примерно 40 дошкольников направлялись на прогулку в парк вместе с воспитателями. Об этом сообщила газета Asahi.

По данным СМИ, за рулем автомобиля находился 74-летний мужчина, который также был госпитализирован. После инцидента он якобы жаловался на свое плохое самочувствие. На данный момент полиция выясняет обстоятельства и причины происшествия.

Ранее в Японии был задержан 69-летний мужчина, который пытался устроить поджог в вагоне скоростного экспресса «синкансэн». Отмечается, что во время происшествия никто не пострадал. Мужчина был задержан полицией на следующей станции.