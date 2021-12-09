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Генпрокуратура выступила за введение цифрового рубля

Анна Берестовая
05:39 09.12.2021
В Генпрокуратуре РФ поддержали идею введения цифрового рубля.
Генпрокуратура выступила за введение цифрового рубля
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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В Генеральной прокуратуре РФ заговорили о введении Центробанком цифрового рубля в качестве одного из способов борьбы с криминализацией диджитал-сферы. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов, отметив, что госорган полностью поддерживает подобное решение.

Он отметил, что главным преимуществом подобной системы валюты является значительное увеличение прозрачности расчетов, позволяющее понизить риски коррупции и незаконного обращения с деньгами.

«Современные технологии предоставляют новые возможности для борьбы с имеющимися криминальными угрозами», - заметил Краснов в беседе с РИА Новости.

Генпрокурор также рассказал, что в 2021 году сумма, которую взыскали с правонарушителей в рамках уголовного, гражданского и арбитражного производства по коррупционным делам, выросла в шесть раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 727,5 миллиона рублей. Также в текущем году в казна государства пополнилась на 376 миллионов рублей за счет административных штрафов за коррупционные деяния, что на 80 миллионов превысило предшествующий показатель.

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