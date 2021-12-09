Путин посчитал проблему грязи в городах социальной

Российский лидер Владимир Путин согласился с тем, что грязь в городах можно считать в том числе социальной проблемой. Соответствующий тезис высказал старший научный сотрудник ИГГ Уральского отделения РАН и ИПЭ УрО РАН Андриан Селезнев на встрече президента с участниками Конгресса молодых ученых.

Селезнев отметил, что занимался разработкой данной темы вместе с коллегами в 2017 году в ходе проекта оценки загрязненности Екатеринбурга. Он также посчитал вопрос грязи на улицах города особенно актуальным для Владивостока, Мурманска, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Глава государства в ответ на высказывание ученого заметил, что в проблеме и в самом деле присутствует как минимум два аспекта. Владимир Путин заметил, что в проблеме загрязненности урбанизированной среды можно выделить и экологическую составляющую, и социальную, где последняя произрастает из первой.