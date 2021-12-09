У главы ГИБДД Ставрополья обнаружили еще 21 объект недвижимости и шесть авто

В собственности начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и его родственников и близких, помимо «золотого» особняка, фотографии которого разлетелись по Сети, были обнаружены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Соответствующую информацию сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Как уточнил генпрокурор, все указанные объекты в скорейшем времени планируется изъять у лиц, на которых они оформлены, и перевести в доход государства.

Краснов также указал, что обвинение рассматривает в качестве подозреваемых в совершении серии уголовных преступлений не только собственно Сафонова, но и ряд его подчиненных, за которыми также была замечена удивительная состоятельность.

«Тоже аскетичным образом жизни похвастаться не могут», - цитирует его РИА Новости.

Согласно словам генерального прокурора России, общая стоимость имущества, которое было приобретено обвиняемыми лицами в период их службы в ГИБДД Ставрополья, составляет сотни миллионов рублей.