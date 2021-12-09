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Антипрививочников пригласили посетить «красные зоны» в Чувашии

Анна Берестовая
04:21 09.12.2021
Врачи Чувашии предложили антипрививочников посмотреть на «красные зоны» в медучреждениях.
Антипрививочников пригласили посетить «красные зоны» в Чувашии
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В Чувашии врачи предложили противникам вакцинации от COVID-19 посетить «красные зоны» в медучреждениях, принимающих коронавирусных больных. Об этом рассказал глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Он отметил, что в настоящее время власти региона нацелены на то, чтобы изменить антипрививочные настроения среди населения. Для этого, по примеру медиков из Москвы и других частей страны, местные врачи начали приглашать сомневающихся в необходимости вакцинации граждан к больным COVID-19 пациентам.

«Я думаю, что у тех, кто посетил бы "красные зоны", конечно, настроение бы поменялось», - цитирует Николаева РИА Новости.

Как объяснил глава Чувашии, он лично получает все больше сообщений в социальных сетях, в которых люди, прошедшие через болезнь близких, признаются, что совсем иначе начали относиться к прививанию и ограничениям. Даже «ярые критики» на его глазах начинали писать слова поддержки и просьбы обеспечить вакцинацию.

В настоящее время, по словам Николаева, никто не выразил желания посмотреть на «красные зоны», однако предложение врачей остается в силе для любых ковид-госпиталей региона. Он также предположил, что чем больше власти будут показывать и убеждать население, тем быстрее удастся достичь необходимых показателей по вакцинации с учетом, что сегодня средняя доля привитых в республике составляет 66%.

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