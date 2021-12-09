Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Власть прессы»: немецкий политолог объяснил, что мешает пророссийским силам в ФРГ

Анна Берестовая
03:46 09.12.2021
Немецкий политолог Александр Рар спрогнозировал поведение нового канцлера в отношении РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, вероятнее всего, будет вести прагматичную политику в отношении России. Соответствующее мнение высказал в интервью «Звезде» немецкий политолог Александр Рар.

Согласно его оценке, сейчас уже можно достаточно точно сказать, что немецкий лидер настроен на выстраивание конструктивных отношений с РФ.

«Он говорит сейчас в своих выступлениях о вопросах разоружения и вопросах разрядки. Так что, я надеюсь, он будет действовать в этом отношении позитивно, продуктивно и прагматично», - отметил эксперт.

Совершенно иной, по его словам, является ситуация в случае с сопредседателем партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналеной Бербок, которая накануне возглавила немецкое министерство иностранных дел.

«Другое дело партия «Зеленых» - госпожа Бербок, которая уже сказала, что она будет выстраивать политику в отношении России, ориентированную на либеральные ценности. Что она по-другому не может, она верит в демократию, в западные либеральные коммуны, которые для нее бесспорные и бескомпромиссные. То есть она будет вести политику, ориентированную именно на защиту прав человека, на попытку защитить окружающую среду от дальнейшего загрязнения», - указал политолог.

Рар обозначил, что Бербок уже окружила себя единомышленниками и, вероятно, окажется сильным министром. Это еще более вероятно, по мнению эксперта, с учетом того, что ее партия «тоже не очень слабая» и имеет значительный вес в правительстве.

«Кстати  госпожа Бербок в 2017 году ездила в Россию. Она тогда была в Новом Уренгое, смотрела, как там добывается газ... Она что-то увидела своими собственными глазами, как трудно эта работа ведется такой отдаленной частью мира, где жуткие холода», - добавил он.

Политолог предположил также, что вопросы, которые предстоит решать немецкому правительству, включая министерство иностранных дел, в скором времени могут склонить позицию Анналены Бербок в сторону прагматизма, в том числе в отношении России.

Рар обратил внимание, что за последние 15 лет в немецкой и европейской политике произошли значительные, часто находящие слишком малое внимание за рубежом, изменения, проявившиеся в установлении власти прессы. Согласно его мнению, на сегодняшний день в Германии и ЕС политику делают именно владельцы средств массовой информации.

«Они просто уже предупреждают политиков.., что если вы будете вести пророссийские разговоры или слишком приближаться к России, мы устроим кампанию против вас... Это страшный инструмент - пресса», - заметил специалист.

Политолог вспомнил, что в не столь далеком прошлом СМИ были разными и выражали различные мнения, споря друг с другом. Сейчас же вся немецкая пресса пишет практически одно и то же относительно России, Китая и борьбы за либеральные ценности в мире.

«Но они большая сила, и я вас уверяю, что очень многие политики, особенно в Социал-демократической партии которые хотели бы, может быть, сейчас выступить с идеями о разрядке (в том числе и Шольц) или попытаться выстроить новую восточную политику в духе Вилли Брандта с Россией, если и будут это делать, то очень-очень тихо и закулисно», - объяснил эксперт.

Александр Рар заметил, что в современных реалиях жизни в ФРГ выдержать «шторм» средств массовой информации фактически невозможно. Ведь при желании СМИ способны неделями и месяцами продвигать одну тему, пока не добьются своей цели в виде отставки или изоляции определенного политика, который им не нравится.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:27 В стране и мире
Юрист рассказал, когда власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
03:46 В стране и мире
Видео
«Власть прессы»: немецкий политолог объяснил, что мешает пророссийским силам в ФРГ
02:55 В стране и мире
МИД Украины: страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе
00:15 В стране и мире
В Пентагоне понадеялись, что Киев будет применять Javelin только для самообороны
23:01 В стране и мире
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
Популярное
Юрист рассказал, когда власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
МИД Украины: страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе
В Роскосмосе назвали стоимость посещения Восточного
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Видео
Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.