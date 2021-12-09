«Власть прессы»: немецкий политолог объяснил, что мешает пророссийским силам в ФРГ

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, вероятнее всего, будет вести прагматичную политику в отношении России. Соответствующее мнение высказал в интервью «Звезде» немецкий политолог Александр Рар.

Согласно его оценке, сейчас уже можно достаточно точно сказать, что немецкий лидер настроен на выстраивание конструктивных отношений с РФ.

«Он говорит сейчас в своих выступлениях о вопросах разоружения и вопросах разрядки. Так что, я надеюсь, он будет действовать в этом отношении позитивно, продуктивно и прагматично», - отметил эксперт.

Совершенно иной, по его словам, является ситуация в случае с сопредседателем партии «Союз-90»/»Зеленые» Анналеной Бербок, которая накануне возглавила немецкое министерство иностранных дел.

«Другое дело партия «Зеленых» - госпожа Бербок, которая уже сказала, что она будет выстраивать политику в отношении России, ориентированную на либеральные ценности. Что она по-другому не может, она верит в демократию, в западные либеральные коммуны, которые для нее бесспорные и бескомпромиссные. То есть она будет вести политику, ориентированную именно на защиту прав человека, на попытку защитить окружающую среду от дальнейшего загрязнения», - указал политолог.

Рар обозначил, что Бербок уже окружила себя единомышленниками и, вероятно, окажется сильным министром. Это еще более вероятно, по мнению эксперта, с учетом того, что ее партия «тоже не очень слабая» и имеет значительный вес в правительстве.

«Кстати госпожа Бербок в 2017 году ездила в Россию. Она тогда была в Новом Уренгое, смотрела, как там добывается газ... Она что-то увидела своими собственными глазами, как трудно эта работа ведется такой отдаленной частью мира, где жуткие холода», - добавил он.

Политолог предположил также, что вопросы, которые предстоит решать немецкому правительству, включая министерство иностранных дел, в скором времени могут склонить позицию Анналены Бербок в сторону прагматизма, в том числе в отношении России.

Рар обратил внимание, что за последние 15 лет в немецкой и европейской политике произошли значительные, часто находящие слишком малое внимание за рубежом, изменения, проявившиеся в установлении власти прессы. Согласно его мнению, на сегодняшний день в Германии и ЕС политику делают именно владельцы средств массовой информации.

«Они просто уже предупреждают политиков.., что если вы будете вести пророссийские разговоры или слишком приближаться к России, мы устроим кампанию против вас... Это страшный инструмент - пресса», - заметил специалист.

Политолог вспомнил, что в не столь далеком прошлом СМИ были разными и выражали различные мнения, споря друг с другом. Сейчас же вся немецкая пресса пишет практически одно и то же относительно России, Китая и борьбы за либеральные ценности в мире.

«Но они большая сила, и я вас уверяю, что очень многие политики, особенно в Социал-демократической партии которые хотели бы, может быть, сейчас выступить с идеями о разрядке (в том числе и Шольц) или попытаться выстроить новую восточную политику в духе Вилли Брандта с Россией, если и будут это делать, то очень-очень тихо и закулисно», - объяснил эксперт.

Александр Рар заметил, что в современных реалиях жизни в ФРГ выдержать «шторм» средств массовой информации фактически невозможно. Ведь при желании СМИ способны неделями и месяцами продвигать одну тему, пока не добьются своей цели в виде отставки или изоляции определенного политика, который им не нравится.