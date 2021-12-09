Юрист рассказал, когда власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего

Местные власти имеют право повторно использовать место захоронения и перезахоронить умершего, если за могилой длительное время не ухаживали. Об этом рассказал глава юридической компании Алексей Гавришев. В большинстве регионов нормативные акты обязывают граждан ухаживать за могилами родственников: поддерживать чистоту на участке и следить за состоянием ограды.

Если специальная комиссия обнаружит могилу, на которую давно не приходили, и при условии, что со дня погребения прошло более 20 лет, место захоронения может быть признано бесхозным. По словам Гавришева, на участке в таких случаях размещают предупредительную табличку с требованием привести его в надлежащий вид, а родственникам, при наличии сведений о них, направляется заказное письмо.

«По истечении 12 месяцев со дня установки таблички или отправки уведомления и при игнорирований требований администрация города имеет право обратиться в суд с требованием признать могилу бесхозной. После вступления решения суда в законную силу власти города имеют право провести эксгумацию останков и произвести перезахоронение на специально выделенных участках кладбища», - сказал Гавришев.

В беседе с РИА Недвижимость юрист подчеркнул, что освободившееся место региональные власти могут «использовать повторно на общих основаниях».